Anadolu Efes Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, son olarak Partizan'da forma giyen Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:55 Güncelleme:
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.
Bruno Fernando, kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan takımlarında forma giydi.
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