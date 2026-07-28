Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Collin Malcolm'u kadrosuna kattı

        Anadolu Efes, Collin Malcolm'u kadrosuna kattı

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu Collin Malcolm'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 01:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        A.Efes, Collin Malcolm'u açıkladı!

        Anadolu Efes, ABD'li forvet oyuncusu Collin Malcolm'u transfer ettiğini duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, son iki sezonda Paris Basketbol ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Telekom Baskets Bonn ile 2022-23 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-24 sezonunda da Paris Basketbol ile BKT Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan Collin Malcolm'ın kariyerinde yerel lig ve kupa şampiyonluklarının da bulunduğu aktarıldı.

        İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'de geçen sezonu geçiren 29 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde 6.9 sayı, 3.6 ribaunt ve 1 asist ortalamasıyla oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anayasa Mahkemesi Üyesi Kıratlı, Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı

        AYM Üyesi Metin Kıratlı, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki berraklığı ve turkuaz mavisi rengiyle bilinen Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek