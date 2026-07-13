Anderson Talisca: "Şampiyon olmak tek hedef"

Çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini aktaran Talisca, "Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha iyi olalım. Bu anlamda kampın önemli olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon başında kamp sürecinde sakatlık yaşayarak takımdan ayrı kalan tecrübeli hücumcu, "Şu an takımla kamp yapmak aslında benim için çok önemli ve belirleyici bir detay oldu. Zaten buraya ilk olarak Ocak ayında gelmiştim. Burada geçirdiğim ilk dönemde 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum, bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

"Şampiyon olmak tek hedef. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Taraftarlarımıza şunun sözünü verebilirim. Oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman son düdüğe kadar çok fazla savaşacağız. Onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Bizler bunun için çok çalışıyoruz, takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"UMARIM TAKIMA DAHA FAZLA KATKI SAĞLARIM"

Anderson Talisca, her zaman elinden gelen yapan bir oyuncu olduğunu ve takıma daha fazla katkı sağlamak istediğini belirtti.

Bu sezon geçtiğimiz yıldan daha iyi bir performans göstermek istediğini dile getiren Talisca, "Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene takımıma saha içinde daha da fazla katkı sağlarım. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

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"HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIMIN BİR ÖNEMİ YOK"

Talisca, geçen sezon birçok pozisyonda oynadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim ama zaten beni bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyor. Şunu herkes biliyorki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum. Ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beni nerede değerlendireceğini en iyi hocamız bilir. Benim nerede oynamamı isterse orada elimden gelenin en iyisini yaparım çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda kendimi rahat hissediyorum çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz."

"LİDER OYUNCULAR ÇOK ÖNEMLİ"

Anderson Talisca, takımda fazla sayıda lider oyuncu olmasının şampiyonluk yarışında çok önemli olduğunu aktardı.

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Takımdaki kalitenin yüksek olduğunu ve rekabetin performanslarını yükselteceğini dile getiren Talisca, şöyle konuştu:

"Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan kulübümüz oluyor. Bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Tüm oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum. Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman kolaylaştırıyor."

"HEDEF KOYMAYI SEVEN BİR OYUNCU OLMADIM"

Sezon başlarında gol hedefi belirlemediğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı, bu sezon tek dileğim takımıma daha fazla yardımcı olabilmek." şeklinde görüş belirtti.

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"KULÜP ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR"

Talisca, uzun süredir şampiyon olamamanın baskıyı artırdığını savunarak, şöyle konuştu:

"Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Sonuçta taraftarlarımız tabi şampiyon olmak istiyor. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak istiyoruz ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olamayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak. Devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"İSMAİL KARTAL İLE ÇALIŞMAK KOLAY"

Brezilyalı golcü oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kartal'ın oyun felsefesinin Fenerbahçe'ye çok uyduğunu vurgulayan Talisca, "İsmail Kartal bu camianın çocuğu. Her zaman bu camianın içerisinde olmuş biri. İsmail Kartal, oyun felsefesi olarak hep önde ve yüksek tempoda ofansif oyun oynamak isteyen bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe böyle oynamalı." ifadelerini kullandı.

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Teknik direktörlerinin takımla iletişimine de değinen tecrübeli oyuncu, "Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan. Herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyunculara çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Bütün oyuncuların saygı duyduğu bir isim. Aynı saygıyı oyunculara da gösteriyor. Bu anlamda kendisiyle çalışmak kolay." diye konuştu.

"ZATEN BU CAMİAYI EN İYİ TANIYAN İNSANLARDAN BİRİSİ"

Başkan Aziz Yıldırım'ın da camia için önemine değinen Talisca, "Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Hepimizin her zaman arkasında olduğunu söyledi. Bize destek olacağını söyledi. Bu camia için çok önemli birisi. Zaten bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI

Talisca, sözlerini Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası performansına ilişkin, "Brezilya Milli Takımı önemli bir dönemden geçiyor. Zaman zaman hocanın tercihleri eleştirilebilir. Sadece istatistiklere bakılırsa farklı isimler çağrılabilirdi ama teknik direktörlerin farklı taktiksel yönleri değerlendirerek karar verdiğini unutmamamız gerekiyor. Brezilya önemli bir dönemden geçiyor ve önümüzdeki 4 senelik sürede çok daha önemli bir yerde olacağını düşünüyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.