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        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Christensen 2 yıl daha Barcelona'da!

        Christensen 2 yıl daha Barcelona'da!

        Barcelona, Danimarkalı stoperi Andreas Christensen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Christensen 2 yıl daha Barça'da!

        İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

        Barcelona'ya 2022'de Chelsea'den transfer olan Christensen, İspanya ekibiyle üç İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.

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