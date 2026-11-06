16 yaşındaki çocuğu öldürdüler! İzleri, geri dönüşüm merkezlerinde takip edildi!

İstanbul Ataşehir'de 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Yunus Achakzay'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından kaçan şüpheliler, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan ve dijital cihazlarla nakit dışı ödeme araçları kullanmadıkları belirlenen şüphelilerin... Daha Fazla Göster İstanbul Ataşehir'de 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Yunus Achakzay'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından kaçan şüpheliler, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan ve dijital cihazlarla nakit dışı ödeme araçları kullanmadıkları belirlenen şüphelilerin izini süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek geri dönüşüm merkezlerini takibe aldı. Şüpheliler, Esenyurt'ta geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bölgede yakalandı. Daha Az Göster