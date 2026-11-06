Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Bursaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki Antalyaspor-Bursaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: ADO Antalya
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Sami Şadi
Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 85 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Pedrinho, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Samet Yalçın), Nudo da Costa
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Dk. 69 Taha Batuhan Yayıkcı), Bayramov (Dk. 79 Barış Gök), Soner Aydoğdu (Dk. 88 Zeki Yavru), Elitim (Dk. 46 Eyüp Akcan), Halil Akbunar (Dk. 79 Hüseyin Maldar), Boutrah, Baker, Iheanacho
Goller: Dk. 26 Iheanacho (Bursaspor), Dk. 45+6 Bayramov (Kendi kalesine) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Nzaba, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 74 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 21 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45+2 Baker (Bursaspor)