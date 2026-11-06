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        Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Bursaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:24 Güncelleme:
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        Antalya'da kazanan yok

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki Antalyaspor-Bursaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Stat: ADO Antalya

        Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Sami Şadi

        Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 85 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Pedrinho, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Samet Yalçın), Nudo da Costa

        Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Dk. 69 Taha Batuhan Yayıkcı), Bayramov (Dk. 79 Barış Gök), Soner Aydoğdu (Dk. 88 Zeki Yavru), Elitim (Dk. 46 Eyüp Akcan), Halil Akbunar (Dk. 79 Hüseyin Maldar), Boutrah, Baker, Iheanacho

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        Goller: Dk. 26 Iheanacho (Bursaspor), Dk. 45+6 Bayramov (Kendi kalesine) (Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Nzaba, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 74 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 21 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45+2 Baker (Bursaspor)

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