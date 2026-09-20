Antalyaspor: 3 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, evinde Van Spor FK'yı 3-0 mağlup etti. Van de Streek, Nuno Da Costa ve Samet Yalçın'ın golleriyle farklı kazanan Antalyaspor, puanını 12'ye çıkardı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Van Spor FK ise 6 puanda kaldı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 22:22 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Van Spor FK karşılaştı. ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Antalyaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 38'de Van de Streek, 56'da Nuno Da Costa ve 88. dakikada Samet Yalçın kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Van Spor FK ise haftayı 6 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Boluspor'a konuk olacak. Van Spor FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ