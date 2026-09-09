Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arda Güler ödülünü aldı

        Arda Güler ödülünü aldı

        Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'en iyi çıkış yapan oyuncu' seçilirken, ödülünü Real Madrid-Inter maçında aldı. Milli futbolcuya ödülünü Portekizli efsane Luis Figo takdim etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arda Güler ödülünü aldı

        Milli futbolcu Arda Güler, geçen sezon layık görüldüğü 'Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu' ödülüne kavuştu.

        Yıldız futbolcu Real Madrid ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi ödülünü aldı.

        Cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayan 21 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcu, ödülünü Real Madrid'in efsane ismi Luis Figo'nun elinden aldı.

        Arda Güler, İspanyol ekibinin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçın 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

        REKLAM

        Milli oyuncu bu sezon ise La Liga'da forma giydiği 4 maçta birer gol ve asist üretti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arda güler
        #real madrid
        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor