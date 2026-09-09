Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'en iyi çıkış yapan oyuncu' seçilirken, ödülünü Real Madrid-Inter maçında aldı. Milli futbolcuya ödülünü Portekizli efsane Luis Figo takdim etti.
Giriş: 09 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
Milli futbolcu Arda Güler, geçen sezon layık görüldüğü 'Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu' ödülüne kavuştu.
Yıldız futbolcu Real Madrid ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi ödülünü aldı.
Cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayan 21 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcu, ödülünü Real Madrid'in efsane ismi Luis Figo'nun elinden aldı.
Arda Güler, İspanyol ekibinin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçın 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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Milli oyuncu bu sezon ise La Liga'da forma giydiği 4 maçta birer gol ve asist üretti.
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