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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Arsenal Bruno Guimaraes'i transfer etti

        Arsenal Bruno Guimaraes'i transfer etti

        İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, orta sahasını Bruno Guimaraes ile güçlendirdi. Londra ekibinin Brezilyalı yıldız için Newcastle United'a 75 milyon sterlin (yaklaşık 87.5 milyon Euro) bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Arsenal'den 87 milyon Euro'luk transfer!

        İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Newcastle United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı.

        Arsenal'den yapılan açıklamada, imza töreninden bir fotoğraf paylaşılarak 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer edildiği vurgulanarak "Guimaraes'in Newcastle United'dan uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

        İngiliz medyasına göre, Arsenal, 4+1 yıllık anlaşma imzaladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 75 milyon sterlinlik bonservis ücreti ödeyecek.

        Brezilya milli takımında da forma giyen futbolcu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.

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