Atletico Madrid deplasmanda geç açıldı!
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı son dakikalara doğru bulduğu 3 golle mağlup etti.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 00:14 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio Municipal de Anoeta'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 3-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Alejandro Grimaldo (P) 90. dakikada Jonathan David ve 90+5. dakikada Giuliano Simeone kaydetti.
Bu sonuçun ardından Real Sociedad ligde 7 puanda kaldı. Atletico Madrid ise puanını 10'a yükseltti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ