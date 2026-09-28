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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji: 98 - Fenerbahçe: 83 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji: 98 - Fenerbahçe: 83 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 98-83 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 00:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe sezona mağlubiyetle başladı!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne 98-83 yenildi.

        Bu sonuçla beraber Sarı Lacivertliler, sezonun ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5

        Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

        Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4

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        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        1. Periyot: 28-16

        Devre: 51-43

        3. Periyot: 74-65

        4. Periyot: 98-83

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