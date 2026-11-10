Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta Lietkabelis'i ağırlayacak
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Eurocup'ta D Grubu'nun 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.
Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
Eurocup'ta D Grubu'nun 7. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarın Litvanya ekibi Lietkabelis'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
D Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Lietkabelis ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ