Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir, mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takıma üç puanı getiren golleri 9. dakikada Skov Olsen, 33. ve 65. dakikada Shomurodov ile 53. dakikada penaltıdan Selke kaydetti.

Ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Nuri Şahin'in ekibi bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti.

Sezona 2'de 2 ile başladıktan sonra galibiyete hasret kalan ve bu süreçte 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Brnic'in soldan ortasında Thalisson'un kafayla uzaklaştırmak istediği top, Skov Olsen'in önünde kaldı. Danimarkalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü.

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9. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Kemen'in pasıyla ceza sahası içinin solunda topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Skov Olsen'in arka direkte yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde Abdurrahim Dursun'a çarpan top, filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada Abdurrahim Dursun'un soldan ortasında kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı içinde Diabate'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

33. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Brnic'in ara pasında ceza sahası içine hareketlenen ve topu şık bir şekilde önüne alan Shomurodov, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Özbek oyuncunun penaltı noktası yakınında yaptığı vuruşta, İrfan Can'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

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51. dakikada İstanbul Başakşehir, penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Goutas ile girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasının ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi.

53. dakikada penaltı atışını kullanan Selke, topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0

65. dakikada ev sahibi takım 4 farklı üstünlük yakaladı. Sağ çaprazda Skov Olsen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelerle buluşturdu: 4-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Ogün Kamacı

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İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen (Dk. 62 Onur Ergün), Umut Güneş (Dk. 62 Kaluzinski), Skov Olsen, Shomurodov (Dk. 77 Berkay Özcan), Brnic (Dk. 77 Fayzullayev), Selke (Dk. 69 Bertuğ Yıldırım)

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Dk. 83 Metehan Baltacı), Diabate (Dk. 62 Salih Uçan), Traore (Dk. 24 Rafael Luis), Oğulcan Ülgün, Tongya, Gouveia (Dk. 83 Martor), Mendes (Dk. 46 Koita)

Goller: Dk. 9 Skov Olsen, Dk. 33 ve 65 Shomurodov, Dk. 53 Selke (Penaltıdan) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 27 Umut Güneş, Dk. 57 Kemen (Başakşehir)