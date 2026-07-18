Başakşehir-Inter Turku maçına İspanyol hakem!

Gün Başlıyor - 15 Temmuz 2026 (15 Temmuz'un, İrade Zaferinin 10. Yılı)

15 Temmuz'un 10.yılı. İrade zaferinin 10. yılı. Halkın demokrasi destanı "15 Temmuz". 15 Temmuz şehitler köprüsü kapatıldı. AK Parti'de 15 Temmuz sempozyumu. Darbe girişimi nasıl planlandı? 15 Temmuz gecesi kulede ne yaşandı? Balonlar şehitler için havalandı. Ankara Emniyeti'nde neler oldu? Kılıçdar... Daha Fazla Göster 15 Temmuz'un 10.yılı. İrade zaferinin 10. yılı. Halkın demokrasi destanı "15 Temmuz". 15 Temmuz şehitler köprüsü kapatıldı. AK Parti'de 15 Temmuz sempozyumu. Darbe girişimi nasıl planlandı? 15 Temmuz gecesi kulede ne yaşandı? Balonlar şehitler için havalandı. Ankara Emniyeti'nde neler oldu? Kılıçdaroğlu'na yeni parti tepkisi. AHBAP soruşturmasında yeni gözaltılar. Cumhurbaşkanı'ndan tarihi çağrı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster