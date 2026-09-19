Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Batman Petrolspor Bursaspor Batman Petrolspor: 1 - Bursaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Batman Petrolspor: 1 - Bursaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Kelechi Iheanacho'nun kaydettiği gollerle 1-0'dan geri dönen Bursaspor, puanını 19'a çıkardı ve zirveye uzandı. Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bursaspor zirvenin sahibi oldu!

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bursaspor oldu.

        Yeşil Beyazlılar'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 60 (p) ve 85. dakikalarda Kelechi Iheanacho attı. Ev sahibinin tek golünü ise 29'da Doria kaydetti.

        Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğe tırmandı. Batman Petrolspor ise haftayı 16 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki Batman Petrolspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Yeşil Beyazlılar, Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman Petrolspor
        #bursaspor
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!