Batman Petrolspor: 1 - Bursaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Kelechi Iheanacho'nun kaydettiği gollerle 1-0'dan geri dönen Bursaspor, puanını 19'a çıkardı ve zirveye uzandı. Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:06 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Batman Petrolspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bursaspor oldu.
Yeşil Beyazlılar'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 60 (p) ve 85. dakikalarda Kelechi Iheanacho attı. Ev sahibinin tek golünü ise 29'da Doria kaydetti.
Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 19'a yükseltti ve liderliğe tırmandı. Batman Petrolspor ise haftayı 16 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki Batman Petrolspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Yeşil Beyazlılar, Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.
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