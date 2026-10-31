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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen: 2 - Stuttgart: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Bayer Leverkusen: 2 - Stuttgart: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı Günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında konuk olduğu Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 9'a çıkarırken, Bayer Leverkusen ise 13 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        G.Saray'ın rakibi B.Leverkusen'i devirdi!

        Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Stuttgart, Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaştı.

        BayArena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Stuttgart oldu.

        Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Ermedin Demirovic, 22. dakikada Jamie Leweling ve 51. dakikada Bilal El Khannouss kaydetti.

        Leverkusen'in golleri ise 28. dakikada Patrik Schick ve 79 dakikada Ibrahim Maza'dan geldi.

        Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Leverkusen, 13 puanda kaldı. Ligde 3. galibiyetini alan Stuttgart ise 9 puana ulaştı.

        BUNDESLIGA'DA GELECEK HAFTA

        Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 9. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Köln ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.30'da başlayacak.

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        Stuttgart ise 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.30'da oynanacak.

        GALATASARAY'A KONUK OLACAKLAR

        Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

        LEVERKUSEN DE BEŞİKTAŞ'LA KOZLARINI PAYLAŞACAK

        Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        BayArena'da 10 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

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        #Stuttgart
        #bayer leverkusen
        #almanya bundesliga
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