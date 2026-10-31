Bayer Leverkusen: 2 - Stuttgart: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı Günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında konuk olduğu Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 9'a çıkarırken, Bayer Leverkusen ise 13 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Stuttgart, Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaştı.
BayArena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Stuttgart oldu.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Ermedin Demirovic, 22. dakikada Jamie Leweling ve 51. dakikada Bilal El Khannouss kaydetti.
Leverkusen'in golleri ise 28. dakikada Patrik Schick ve 79 dakikada Ibrahim Maza'dan geldi.
Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Leverkusen, 13 puanda kaldı. Ligde 3. galibiyetini alan Stuttgart ise 9 puana ulaştı.
BUNDESLIGA'DA GELECEK HAFTA
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 9. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Köln ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.30'da başlayacak.
Stuttgart ise 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.30'da oynanacak.
GALATASARAY'A KONUK OLACAKLAR
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
LEVERKUSEN DE BEŞİKTAŞ'LA KOZLARINI PAYLAŞACAK
Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
BayArena'da 10 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.