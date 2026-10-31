Bayern Münih: 2 - Borussia Dortmund: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund'la karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

B. Münih'in gollerini 38. dakikada Konrad Laimer ve 66'da Dayot Upamecano kaydederken; Dortmund bu gollere 60. dakikada Serhou Guirassy ve 89'da Fabio Silva'yla karşılık verdi.

HARRY KANE PENALTI KAÇIRDI

Bavyera temsilcisinde 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane, 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Konuk takımın 34. dakikada Jobe Bellingham ile attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından iki takım da 18 puana yükseldi ve ilk iki sırayı paylaştı.

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Ligin 9. haftasında Bayern Münih deplasmanda Mainz'e konuk olacak. Dortmund ise sahasında Elversberg'i ağırlayacak.