Bayern Münih: 7 - Union Berlin: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında tarihi bir skor ortaya çıktı. Bayern Münih, evinde konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup etti. Maçta 2 gol kaydeden İngiliz santrfor Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu olarak rekor kırdı.
Giriş: 18 Eylül 2026 - 23:42 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Union Berlin'i 7-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet aldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jamal Musiala, 39 ve 54. dakikada Harry Kane, 43, 73 ve 76. dakikada Michael Olise ile 70. dakikada Ismael Saibari kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih ligde puanını 10' yükseltti. Union Berlin ise 1 puanda kaldı
KANE'DEN REKOR
Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, Bundesliga'da çıktığı 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu olma başarısı gösterdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ