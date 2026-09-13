Bayern Münih deplasmanda Elversberg'in sürprizini bozdu!
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, deplasmanda konuk olduğu Elversberg'i 2-1 mağlup etti.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 22:25 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Elversberg ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Waldstadion Kaiserlinde'de oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı.
Elversberg'in tek golünü 61. dakikada Maurice Krattenmacher kaydetti.
Bayern Münih'te ise sahneye 26. dakikada Lennart Karl ve 72. dakikada Harry Kane çıktı.
Bu sonucun ardından Elversberg ligde 6 puanda kaldı. Bayern Münih ise sürprize izin vermedi ve puanını 7'ye yükseltti.
Gelecek hafta Bayern Münih sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Elversberg ise deplasmanda Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.
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