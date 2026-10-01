UEFA Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında sahasında A Milli Futbol Takımımız'ı 3-0 mağlup eden Belçika'da Kevin De Bruyne, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 İYİ MAÇ GERİDE BIRAKTIM"

Yorgun hissediyorum. Kampın başında kendimi iyi hissettiğimi söylemiştim. Sanırım 3 iyi maç geride bıraktım. Böyle devam etmek istiyorum. Sanırım Van Bommel'in futbol tarzı bana daha uygun. Her zaman agresif bir şekilde ileriye baskı yapmak istiyorum. Ayrıca hücumda da agresif olmak istiyorum. Etrafımdaki arkadaşlar çok enerjik. Ama bu futbol tarzı bana daha uygun. Ayrıca fiziksel olarak da geçen yıla göre daha iyi durumdayım.

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Eleştirileri kafama takmıyorum. Kendime karşı eleştirel bir bakış açım var. Antrenmanlarda ve maçlarda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. En önemlisi, futboldan keyif almam.