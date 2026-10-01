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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Belçika Teknik Direktörü Van Bommel açıkladı: Trossard Türkiye maçında oynayacak

        Belçika Teknik Direktörü Van Bommel açıkladı: Trossard Türkiye maçında oynayacak

        A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Mark van Bommel, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, Beşiktaşlı Trossard'ın sakatlığını tamamen atlattığını belirterek, "Leandro Trossard da aramıza katıldı ve maça hazır. Trossard yarın oynayacak, onu yazabilirsiniz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        "Trossard Türkiye maçında oynayacak"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Mark van Bommel, çok önemli bir maça çıkacaklarını ve kazanmak istediklerini söyledi.

        Van Bommel, Belçika Milli Takımı'nın Tubize belediyesindeki kamp merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında, milli kaleci Senne Lammens ile birlikte açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'nin önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Van Bommel, "Her maçı kazanmamız geriyor ama bu çok önemli bir maç çünkü evimizde oynuyoruz. Grupta üçüncü maçımız, Türkiye’nin grupta puanı yok kazanırsak 6 puanımız olacak. Türkiye’nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, ABD, Fransa ve İtalya... ABD’ye karşı birini kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar, gole çeviremediler ama her seferinde şunu görüyoruz çok iyi oyuncular ve bazı önemli oyuncuları da eksik." ifadelerini kullandı.

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        "TROSSARD OYNAYACAK, ONU YAZABİLİRSİNİZ"

        Takımdaki eksik oyunculara değinen Hollandalı teknik adam, "Diego Moreira yarın oynayamayacak, onun dışında tüm takım olarak hazırız. Leandro Trossard da aramıza katıldı ve maça hazır. Trossard yarın oynayacak, onu yazabilirsiniz. Bir hafta boyunca antrenman yapamadı. Bir Avrupa maçında sakatlığı vardı ama yarın oynayabilecek." dedi.

        "LUKAKU İLE KONUŞMAK İÇİN YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'A GİTTİM"

        Van Bommel, "Yarın Lukaku'yu sahada görecek miyiz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

        "Her maç farklıdır, neye ihtiyacımız var ve şu an hangi durumda bulunuyoruz buna bakmamız gerekiyor. Romelu oynamayacak diye bir kaide yok. Yaklaşık 10 gündür antrenman yapıyoruz, oynamazsa sıkıntı olmayacaktır. Fransa maçında kaleden uzakta oynamıştı, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Birine oynama sözü verdiğinizde arkasında durmanız gerekiyor ama hiçbir zaman hiçbir oyuncuya oynama sözü vermedim. Lukaku ile konuşmak için yakın bir zamanda İstanbul’a gittim, facetime’da da konuştuk. Durum analizi yaptık, Romelu’nun belirli şeyleri yapamadığını söyleyemem. Fenerbahçe'de çok oynamıyor, uzun dakikalar almıyor. Bu fazda hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Elbetteki kanatlardan hız kazanmak bu maçta önemli olabilir. İlk defa uzun süre oynamayışı da benim için sıkıntı değil. Lukaku'nun oynayıp oynamaması sizin için daha büyük bir konu olabilir ama milli takımımız içinde bir sorun oluşturmuyor. Romelu tarzında çok fazla oyuncumuz yok. Fenerbahçe’de ilerleyen dönemde daha fazla oynabilmesi de bizim için önemli."

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        Hollandalı teknik adam, "Lukaku'nun yarın Türkiye'ye karşı oynaması onun için özel bir anlam taşıyor mu?" sorusunu, "Hayır öyle bir şey hissetmedim, hiçbir sorun teşkil etmiyor. Türkiye, San Marino ya da Fransa’ya karşı oynaması onun için bir fark oluşturmor. Türk basını oynayıp oynamayacağını önemsiyor olabilir ama kendisi için bir sorun oluşturmuyor. Fenerbahçe’de kendisini iyi hissediyor. Gruptaki atmosferi harika, tüm oyuncular gibi rahat maçı bekliyor. Oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz, 24 oyuncumuz var. Romelu birçok takımda oynadı, kendi pozisyonu için savaşmak zoruna kaldı." şeklinde yanıtladı.

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        "TÜRKİYE KARŞISINDA MAÇA LAVIA İLE BAŞLAYACAĞIM"

        Belçika Teknik Direktörü, orta saha oyuncusu Lavia hakkında gelen bir soru üzerine "Fransa'ya karşı 85 dakika oynadı, istatistikleri de çok iyiydi. Kulüp takımında da son maçında süre aldı, yarın Türkiye karşısında maça Lavia ile başlamayacağıma emin olabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

        Kaleci Lammens ise Van Bommel ile iyi bir hava yakaladıklarını ve yarın Türkiye'ye karşı maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

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        #van bommel
        #türkiye
        #belçika
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