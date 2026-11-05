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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Beretta Famila Schio: 51 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 68 | MAÇ SONUCU

        Beretta Famila Schio: 51 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 68 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Euroleague B Grubu 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 68-51 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        G.Saray Çağdaş Faktoring İtalya'da kazandı!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu 4. haftasında konuk olduğu İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu 68-51 mağlup etti.

        Palaromare'de oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-22 üstün girdi.

        İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, final periyoduna 48-35 önde girdiği mücadeleyi 68-51 kazandı.

        Konuk ekipte Kamiah Smalls, 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. İtalya temsilcisinde Costanza Verona ve Mariam Coulibaly 11'er sayı üretti.

        Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci galibiyetini aldı. Beretta Famila Schio ise ilk yenilgisini yaşadı.

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