Bernd Storck: Oyuncularımla sadece bir idman yapabildim!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "Burada olmaktan dolayı, bu güzel ülkede olmaktan dolayı, bu kadar güzel bir şehirde olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk olarak onu söylemek isterim. Çok kısa bir süredir buradayım. Sabah dörttü buraya geldiğimde. Daha sonra sabahın devamında da bir sağlık kontrolü ile oyuncularımla sadece bir idman yapabildim. Tabii bunu düşündüğünüz zaman bir idman yapan bir hocanın takımın başında maça çıkması bir risk olarak gözükse de ben bu riski almayı istedim. Bir takımın stil değiştirmeye ihtiyacı olduğunu hissettiğim için bu riski, bu sorumluluğu aldım. Bu aldığım sorumluluğun karşılığını takımım da verdiği için onları çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koydular maç boyunca. Çok kısa bir süre içerisinde çok fazla bilgi vermeye çalıştım onlara. Ofansif olarak, defansif olarak neler yapabileceklerini konuştuk. Onlar da bu bilgileri kısa bir süre içerisinde almaya çalıştılar. Tabii baktığınızda ilk yarı biraz zorlandık aslında takımın bu anlattıklarıma uyum sağlaması, alışması ilk yarı açısından biraz zorluydu. Ancak ikinci yarı baktığınızda uyum sağladık ve iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarı taktiksel açıdan biraz daha iyiydik. Şunu da eklemek isterim, tabii ki son dakikada gelen gol hepimizi çok mutlu etti. Biraz şansımız da yaver gitti diyebilirim çünkü son dakika golleri biraz da şans ister. Ama tüm bu mücadele bence en az bir puanı bugün hak ediyordu" ifadelerini kullandı.