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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe ArsaVev: 3 | MAÇ SONUCU (Kadın Futbol Süper Ligi)

        Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe ArsaVev: 3 | MAÇ SONUCU (Kadın Futbol Süper Ligi)

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Fenerbahçe ArsaVev, derbide Beşiktaş'ı devirdi!

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ArsaVev'i konuk etti. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

        Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Katie Bowen, 42. dakikada Andrea Straskova ve 84. dakikada Suliat Abideen kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligde 4'te 4 yaparken, Siyah-Beyazlılar bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

        Fenerbahçe, 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş ise 9 puanda kaldı.

        Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Yüksekovaspor'a konuk olacak.

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        #fenerbahçe
        #Fenerbahçe ArsaVev
        #beşiktaş
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