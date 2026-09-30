Beşiktaş'a Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard müjdesi
Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Sırp golcü Dusan Vlahovic ve Belçikalı orta saha Leandro Trossard'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'de sezona 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlangıç yapan Beşiktaş'a Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'dan müjdeli haber geldi.
MİLLİ ARA SONRASI SAHAYA DÖNÜYORLAR
TRT Spor'un haberine göre Sırbistan Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı karşılaşmalarda süre alamayan Dusan Vlahovic, bireysel çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü.
Sağlık ekibinin kontrolünde çalışan Vlahovic’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Sırp santrforun hafta sonu itibarıyla takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor.
Vlahovic’in çalışmalarda herhangi bir sorun yaşamaması halinde Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş’a, Leandro Trossard'dan da iyi haber geldi.
Belçika Milli Takımı’nın kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi’nde geride kalan iki karşılaşmada süre alamadı.
Trossard’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve Kocaelispor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.
Bu arada teknik heyet, iki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard’ın dönüşü, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun hücum hattında elini güçlendirecek.