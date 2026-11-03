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        Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Kasım Perşembe akşamı oynayacağı Celtic maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Orkun Kökçü'nün takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Celtic ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Orkun Kökçü de takımla birlikte çalıştı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Celtic ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İskoçya’ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, TSİ 20.45’te bir basın toplantısı düzenleyecek.

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        #beşiktaş
        #orkun kökçü
        #Celtic
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