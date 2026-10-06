Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber!

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber geldi.

Kosova Milli Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maçta sakatlanan Rashica'nın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildi. Rashica'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

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Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."