Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa kupalarında 263. randevuya çıkıyor

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 263. randevuya çıkıyor

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Siyah Beyazlılar, bu mücadeleyle beraber Avrupa kupalarındaki 363. maçına çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'ın Avrupa'da 263. randevusu!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kartal, sahasında da kayıp yaşamadan deplasmandaki müsabakaya avantajlı çıkmak istiyor.

        Kara Kartal, Kauno Zalgiris maçıyla birlikte Avrupa kupalarında da 263. randevusuna çıkacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 262 maçtan 101'ini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu.

        Avrupa arenasında rakip fileleri 353 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü.

        Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

        REKLAM

        Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

        AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

        Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 137 61 25 51 214 180
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24
        TOPLAM 262 101 50 111 353 395

        LİTVANYA TEMSİLCİLERİYLE İLK RANDEVU

        Avrupa kupalarında 262 maçı geride bırakan Beşiktaş, ilk kez bir Litvanya ekibiyle karşılaşacak.

        Siyah-beyazlıların Kauno Zalgiris ile yapacağı karşılaşma, bu anlamda kulüp tarihine geçecek.

        KUPA 2'DE 138. MAÇ

        Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 137 maça çıktı.

        Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 61 galibiyet elde etti.

        Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 51 maçtan ise mağlup ayrıldı.

        "Kupa 2"deki maçlarda 214 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında bu organizasyondaki 138. karşılaşmasına çıkacak.

        İÇ SAHADAKİ 132. MAÇ

        Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında iç sahadaki 132. maçına çıkacak.

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 131 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 66'sından galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

        Rakip fileleri 202 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

        İSTANBUL'DA OYNANAMAYAN 3 MAÇ

        Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı.

        Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

        İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı Beşiktaş, bir iç saha karşılaşmasına da Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve 2-0 yenildi.

        REKLAM

        Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

        AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

        Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

        EN FARKLI GALİBİYET B36 TORSHAVN'A KARŞI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

        REKLAM

        Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

        2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

        HÜKMEN GALİBİYETLER

        Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

        Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

        EN FARKLI YENİLGİLER

        Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

        Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

        REKLAM

        Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

        AVRUPA GOLCÜLERİ

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu.

        Siyah-beyazlı formayla 1993-1999 yıllarında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Bobo ise Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

        Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica 4, Semih Kılıçsoy 3, kaptan Orkun Kökçü 2 ve Vaclav Cerny'nin ise 1 golü bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #Zalgiris
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!