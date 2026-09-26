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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli vefat etti

        Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli vefat etti

        Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın eski yöneticisi Keçeli vefat etti

        Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında vefat etti.

        Kulübün açıklamasında, "Eski yönetim kurulu üyemiz ve divan kurulu üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Keçeli, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba döneminde asbaşkan, Yıldırım Demirören yönetiminde ise 2010-2012 yılları arasında ikinci başkan görevlerinde bulunmuştu.

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        #beşiktaş
        #metin keçeli
        #Süleyman Seba
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