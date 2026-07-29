Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu!

Genç kadını mermer blok öldürdü!

Antalya'da, kamyonetten mermer indirme işlemi sırasında devrilen mermer tezgâhının altında kalıp düşerken başını ardaki mermer bloğa carpan 31 yaşındaki Hasibe Özdemir hayatını kaybetti. Olay esnasında Hasibe Özdemir ile birlikte olan eşi İsmail Ö. gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından tesell... Daha Fazla Göster Antalya'da, kamyonetten mermer indirme işlemi sırasında devrilen mermer tezgâhının altında kalıp düşerken başını ardaki mermer bloğa carpan 31 yaşındaki Hasibe Özdemir hayatını kaybetti. Olay esnasında Hasibe Özdemir ile birlikte olan eşi İsmail Ö. gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı(İHA) Daha Az Göster