Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig etabı kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş; Bayer Leverkusen (D) Marsilya, Celtic (D) Union SG, Omonia (D) Crystal Palace, Hoffenheim (D) ve Hapoel Beer Sheva ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.
Beşiktaş'ın maç takvimi şu şekilde:
17 Eylül Perşembe
22.00 Beşiktaş – Marseille
15 Ekim Perşembe
22.00 Hoffenheim – Beşiktaş
22 Ekim Perşembe
22.00 Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım Perşembe
23.00 Celtic – Beşiktaş
26 Kasım Perşembe
20.45 Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık Perşembe
23.00 Leverkusen – Beşiktaş
21 Ocak Perşembe
20.45 Beşiktaş – Union SG
28 Ocak Perşembe
23.00 Omonia – Beşiktaş
Finale kadar oynanacak turların tarihleri ise şöyle:
Play-off turu: 18-25 Şubat 2027
Son 16 turu: 11-18 Mart 2027
Çeyrek final: 8-15 Nisan 2027
Yarı final: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027
Geçtiğimiz sezon final maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanırken bu sene 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.