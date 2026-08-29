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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:42 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig etabı kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş; Bayer Leverkusen (D) Marsilya, Celtic (D) Union SG, Omonia (D) Crystal Palace, Hoffenheim (D) ve Hapoel Beer Sheva ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.

        Beşiktaş'ın maç takvimi şu şekilde:

        17 Eylül Perşembe

        22.00 Beşiktaş – Marseille

        15 Ekim Perşembe

        22.00 Hoffenheim – Beşiktaş

        22 Ekim Perşembe

        22.00 Beşiktaş - Crystal Palace

        5 Kasım Perşembe

        23.00 Celtic – Beşiktaş

        26 Kasım Perşembe

        20.45 Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva

        10 Aralık Perşembe

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        23.00 Leverkusen – Beşiktaş

        21 Ocak Perşembe

        20.45 Beşiktaş – Union SG

        28 Ocak Perşembe

        23.00 Omonia – Beşiktaş

        Finale kadar oynanacak turların tarihleri ise şöyle:

        Play-off turu: 18-25 Şubat 2027

        Son 16 turu: 11-18 Mart 2027

        Çeyrek final: 8-15 Nisan 2027

        Yarı final: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027

        Geçtiğimiz sezon final maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanırken bu sene 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #UEFA
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