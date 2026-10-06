Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, yarı sahada top kapma, hücum ve savunma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 8 Ekim Perşembe günü saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.