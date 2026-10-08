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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü: Orkun Kökçü müjdesi!

        Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü: Orkun Kökçü müjdesi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Orkun Kökçü idmanda takımla birlikte çalıştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

        Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.

        ORKUN KÖKÇÜ İDMANA ÇIKTI

        Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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        #beşiktaş
        #idman
        #orkun kökçü
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