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        Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill: Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoç ekibi Celtic, temsilcimiz Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill kendilerini kanıtlamaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        "Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak İskoçya ekibi Celtic'te teknik direktör Martin O'Neill kendilerini kanıtlamaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Karşılaşmanın oynanacağı Celtic Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan O'Neill, "Yarın için hazır olmasını umduğum oyuncular var, onları oynatmayı planlıyorum. Bazı oyuncularım pazar günkü maça kadar dakika alamadılar ama seçeneklerim, kullanabileceğim alternatif oyuncularım var. Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

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        Üst turu hedeflediklerini aktaran O'Neill, "İlk maçlardaki sonuçlar bizim için üzücü ve hayal kırıklığı ama bundan sonrası için başka bir şey yapmak istiyoruz. Dördüncü maça çıkacağız, kazanamadığımızın farkındayız ama istatistiklere bakacak olursak ilk maçlarda istediğimiz verimi alamadık. Bu maçtan itibaren ne yapabileceğimize bakmalıyız. En iyi 11'imizi oluşturursak maçları kazanacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Yapmamız gereken tek şey tüm gücünüzü sahaya koymak ve kazanmak için sahaya çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Oyuncularına öz güven kazandırmaya çalıştığını ifade eden deneyimli teknik adam şöyle devam etti:

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        "Celtic taraftarı için zor bir dönem olabilir, kolay bir zaman değil. Geçmişe bakarsak oyunculara aynı öz güveni kazandırmak önemli. Ben de burada ne yapabilirsem yapıyorum. Oyuncularıma önem veriyorum. Güvenlerini en yüksek seviyede tutmaları gerektiğini ve o öz güvene sığınmaları gerektiğini söylüyorum. Önceki maçlarda öz güven kaybetmiş olabiliriz ama oyuncularımız bu öz güveni korumaya çalışıyorlar. Takım olarak ne yaptığımızı ve ne yapabileceğimizi biliyoruz. Belli bir rutinimiz var ve bunu uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Artık puan kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Her oyuncunun dakika almak için beklediğini biliyorum. Herkes dakika almayı hak ediyor."

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        Geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıklarını ancak şimdi Kupa 2'de yer aldıklarını aktaran O'Neill, "Geçmişe baktığınızda kendimizi teskin edebiliriz. Yaptıklarımızı referans alabiliriz. Hala bunu yapabilecek bir takımız. Oyuncularımın hepsi Şampiyonlar Ligi'nde olmadıkları için hayal kırıklığı yaşıyor." dedi.

        SCALES: SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR

        Liam Scales, Celtic'in kötü sezon geçirdiğini ama bunu düzeltmek için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

        Takımı "layık olduğu yere" getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Scales, şunları kaydetti:

        "Yarın dayanıklılık göstermemiz ve hepimizin hazır olması gereken bir gün. İki yıl sonunda geldiğimiz noktanın farkındayız. Çabalıyoruz. Umuyoruz ki hak ettiğimiz yerde oluruz. Celtic'in ne kadar büyük olduğunun herkes farkında. Ancak 10 oyuncunuzu kaybettiğinizde ne kadar zor durumda olduğunuzun farkında olmalısınız. Şu ana kadarki performansımız ve oyun için sorumluluk almamız gerekiyor. Taraftarın hayal kırıklığının farkındayız. 4 gün içinde evimizde, sahamızda kazandığımız 2 galibiyet mükemmel olurdu. Bir seri yakalamak istiyoruz. Bazı oyuncular ve takımlar iyi ve kötü zamanlar geçirirler. Burada önemli olan istikrarı yakalamak ve o şekilde çalışmaktır. Bazen zor zamanlardan geçersiniz. Kendinize inanırsanız ve eksiklerinizi düzelterek ilerlerseniz işler lehinize dönebilir."

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        #beşiktaş
        #Celtic
        #UEFA Avrupa Ligi
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