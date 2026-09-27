Beşiktaş'ta DaQuan Jeffries ameliyat edildi
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.
Giriş: 27 Eylül 2026 - 23:05 Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, eindeki kırık nedeniyle DaQuan Jeffries'in ameliyat edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandı.
Açıklamada, "DaQuan Jeffries’e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ