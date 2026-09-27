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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş'ta DaQuan Jeffries ameliyat edildi

        Beşiktaş'ta DaQuan Jeffries ameliyat edildi

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Jeffries ameliyat edildi!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, eindeki kırık nedeniyle DaQuan Jeffries'in ameliyat edildiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandı.

        Açıklamada, "DaQuan Jeffries’e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        #beşiktaş
        #ameliyat
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