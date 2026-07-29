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        Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

        Antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha içinde yaptığı toplantıyla başladı. Beşiktaşlı futbolcular, basına açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlı ekip, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma üzerinde durdu.

        Bileğinden yaşadığı sakatlığı atlatan Wilfred Ndidi, bireysel programı doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.

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