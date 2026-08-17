Beşiktaş Vlahovic'i UEFA listesine ekledi!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 23:19 Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde UEFA’ya bildirilen listeye yeni transfer Dusan Vlahovic de dahil edildi.
Beşiktaş'ın UEFA bildirdiği listede şu isimler yer aldı:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar. Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy."
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