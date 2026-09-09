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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta Erzurumspor FK hazırlıkları sürüyor!

        Beşiktaş’ta Erzurumspor FK hazırlıkları sürüyor!

        Beşiktaş, cuma günü saat 20.00'de sahasında konuk edeceği, Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Erzurumspor mesaisi!

        Süper Lig’in 5’inci haftasında Cuma günü saat 20.00’de sahasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Geniş alanda iki grup halinde top kapma ve çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışmalarıyla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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        #beşiktaş
        #Antrenman
        #süper lig
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