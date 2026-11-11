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        Haberler Spor Basketbol Biotekno Körfez Basket: 101 - Bigbank Kalev: 75 | MAÇ SONUCU

        Biotekno Körfez Basket: 101 - Bigbank Kalev: 75 | MAÇ SONUCU

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket, sahasında Estonya temsilcisi Bigbank Kalev'i ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı Biotekno Körfez Basket 101-75 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Körfez Basket, Kalev'e fark attı!

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket, sahasında Estonya temsilcisi Bigbank Kalev'i 101-75 mağlup etti.

        Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 30-18 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte farkı azaltan konuk ekip karşısında üstünlüğünü koruyan Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 51-40 önde gitti.

        Üçüncü periyotta hücumdaki etkinliğini artıran ve rakibine 11 sayı şansı tanıyan ev sahibi ekip, farkı 29 sayıya çıkararak son çeyreğe 80-51 üstün girdi.

        Son periyotta da skor üstünlüğünü koruyan Biotekno Körfez Basket, karşılaşmadan 101-75 galip ayrıldı.

        Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Michal Chrąkowiecki (Polonya), Mladen Lucic (Karadağ)

        Biotekno Körfez Basket: Boo Buie 15, Johnny Davis 20, Mert Akay 5, Berk Akın 6, Matt Mitchell 8, Akhan Demirtaş 4, Efe Sarıca 4, Altan Çamoğlu 5, Oscar Cluff, Alex Reese 11, Paulius Danusevicius 10, Filip Barna 13

        Bigbank/Kalev: Jacob Falke 8, Kaspar Vuks 13, Patrik Saal 10, Hannes Saar 7, Kevaughn Allen 14, Rasmus Vuks, Owen McCormack, Damian Forrest 10, Carlos Jurgens 12, Rinalds Malmanis 1

        1. Periyot: 30-18

        Devre: 51-40

        3. Periyot: 80-51

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