Bodrum FK: 0 - Bursaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Bodrum FK, sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 23:46 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bodrum FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta Bursaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Kelechi heanacho ve 45. dakikada Lincoln Henrique kaydetti.
Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor sahasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Bodrum FK ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Eyüp'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Iheanacho, ceza sahasına düzgün vuruşla topu direğin ağlara gönderdi.0-1
45. dakikada Bursaspor'da Boutrah'ın yerden ortasında Iheanacho'nun dokunduğu topu önünde bulan Lincoln, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
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