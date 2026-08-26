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        Haberler Spor Diğer Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı!

        Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı!

        Bodrum Yarı Maratonu, 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde 9. kez düzenlenecek. Yarışa 40 gün kala geri sayım sürerken sporcular, 21K, 10K ve 5K parkurlarında Bodrum'un deniz manzarası, tarihi yapıları, beyaz evleri ve begonvillerle süslü sokakları eşliğinde koşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı!

        Bodrum Yarı Maratonu, 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde 9. kez düzenlenecek. Sporcular 21K, 10K ve 5K parkurlarında Bodrum’un deniz manzarası, tarihi yapıları, beyaz evleri ve begonvillerle süslü sokakları eşliğinde koşacak.

        Bodrum’un kendine özgü atmosferinde koşmak isteyen sporcular için geri sayım başladı. Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu için yarışa 40 gün kala heyecan giderek artıyor. 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda koşucular; 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı parkurda, denizle iç içe geçmiş kent dokusu ve tarihi güzellikler arasında mücadele edecek.

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        Mint Organizasyon tarafından, Asics ve Bodrum Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER’in destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonda; Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic Hotel, 3 Enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart ve Fifi Bistro co-sponsor olarak yer alacak.

        21K: BODRUM’UN SAHİLLERİNDEN TARİHİ SOKAKLARINA UZANAN 21 KİLOMETRE

        Bodrum Yarı Maratonu’nun en uzun parkuru olan 21K, Bodrum Meydanı’ndan başlayacak. Marina yönünde ilerleyecek sporcular, tarihi Myndos Kapısı’ndan geçerek Gümbet Sahili ve Bitez hattına devam edecek.

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        Parkurun Bitez Bahçe ve Bitez Köyiçi bölümlerinin ardından rota Konacık yönüne uzanacak. Sporcular daha sonra Antik Tiyatro çevresinden geçerek Kumbahçe Sahili’ne ulaşacak.

        Paşa Tarlası, Bodrum Yolcu Limanı, Artemis Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden ilerleyen parkur, yeniden Bodrum Meydanı’nda son bulacak.

        21K parkurunda yarışın zaman sınırı ise 3 saat olarak uygulanacak.

        10K: BODRUM’UN KALBİNDE 10 KİLOMETRE

        10K parkuru, Bodrum’u daha kısa mesafede keşfetmek isteyen koşucular için hazırlanmış şehir rotasıyla dikkat çekiyor.

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        Bodrum Meydanı’ndan başlayacak yarışta sporcular ilk olarak Marina yönünde ilerleyecek ve Myndos Kapısı’na varacak. Ardından rota Antik Tiyatro’ya, daha sonra Bodrum Kalesi’ne uzanacak.

        Sporcular, Artemis Caddesi üzerinden Eski Bodrum hattına geçerek Kumbahçe’ye ulaşacak. Bodrum Limanı boyunca devam eden rota, kentin sosyal yaşamının önemli noktalarından Barlar Sokağı’ndan geçerek yeniden Bodrum Meydanı’nda tamamlanacak.

        5K: BODRUM’UN SİMGELERİ ARASINDA UNUTULMAZ BİR KOŞU

        Bodrum Yarı Maratonu’nun 5K parkuru ise kısa mesafede Bodrum’un en karakteristik noktalarını görmek isteyen sporculara hitap ediyor.

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        Startın ardından Marina yönünde ilerleyecek koşucular, Myndos Kapısı’na ulaşacak. Buradan Antik Tiyatro yönüne devam eden parkur, Bodrum Kalesi çevresinden geçerek Bodrum Meydanı’ndaki finiş çizgisine ulaşacak.

        DENİZ, TARİH VE KOŞU BODRUM’DA BULUŞUYOR

        Bodrum Yarı Maratonu, sporculara yalnızca yarışma fırsatı sunmakla kalmıyor; ekim ayının Bodrum’unda kentin kendine özgü atmosferini deneyimleme imkânı da sağlıyor. Beyaz evlerin arasından denize açılan sokaklar, begonviller, marina, sahiller ve tarihi yapılar, üç farklı parkurun ortak atmosferini oluşturuyor.

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        Organizasyonun 2-3-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesiyle sporcular ve beraberindeki ziyaretçiler, yarış hafta sonunu Bodrum’un kültürel ve turistik zenginliklerini keşfederek geçirme fırsatı da bulacak.

        Bodrum Yarı Maratonu’nda yarışlar 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. 21K startı saat 07.30’da, 10K ve 5K startları ise 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan verilecek.

        Yarış sırasında kısmi sonuçlar, yarışın ardından ise kesin sonuçlar bodrumyarimaratonu.com üzerinden yayınlanacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında kadın ve erkek genel klasmanda ilk üç sırayı alan sporcular ödüllendirilecek. Genel klasmanda derece elde eden sporcular yaş kategorilerinde ayrıca değerlendirilmeyecek.

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        Sporcular; Genel Klasman, 35 Yaş Altı, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70+ yaş kategorilerinde derece mücadelesi verecek.

        ÇOCUKLAR DA KOŞU HEYECANI YAŞAYACAK

        Bodrum Yarı Maratonu kapsamında çocuklar için de özel bir yarış düzenlenecek. 3 Ekim Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek Çocuk Koşusu, farklı yaş gruplarındaki minik sporcuları bir araya getirecek. Çocukların sporla buluşmasını ve yarış heyecanını deneyimlemesini amaçlayan etkinlikte aileler de çocukların heyecanına ortak olacak. Böylece Bodrum’da koşu heyecanı, ana yarışlardan bir gün önce çocukların adımlarıyla başlayacak.

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        BODRUM YARI MARATONU’NDA SPOR VE EĞLENCE BİR ARADA

        Bodrum Yarı Maratonu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın dört bir yanından sporcuları Bodrum’da buluşturacak. Farklı ülkelerden gelen atletlerin yarışa katılması, organizasyona uluslararası bir atmosfer kazandıracak. Sporcuların yanı sıra aileleri, arkadaşları ve ziyaretçiler de hafta sonu boyunca kentteki etkinliklere ortak olacak.

        Koşu heyecanının yanı sıra müzik ve sosyal etkinliklerle de katılımcılara hareketli bir hafta sonu yaşatacak organizasyonda, yarışların ardından ödül töreni gerçekleştirilecek. Dereceye giren sporcular, 4 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

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        Günün devamında ise Surfer Caravan Finisher Beach Party ile eğlence sürecek. DJ performansının yanı sıra Neyzen ve BATE Bahadır Aksoy’un sahne alacağı etkinlikte sporcular ve ziyaretçiler, yarışın ardından müzik ve eğlenceyle Bodrum’un enerjisini yaşamaya devam edecek. Böylece Bodrum Yarı Maratonu, yalnızca bir yarış değil, sporun, sosyal yaşamın ve eğlencenin bir araya geldiği bir hafta sonu etkinliği olarak öne çıkacak.

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        #BODRUM
        #Bodrum Yarı Maratonu
        #koşu
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