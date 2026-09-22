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        Haberler Spor Futbol Almanya İtalya macerası 4 maç süren Domenico Tedesco için Alman ekibi devreye girdi

        İtalya macerası 4 maç süren Domenico Tedesco için Alman ekibi devreye girdi

        İtalya Serie A'da Bologna ile çıktığı ilk 4 maçta 1 puan toplayabilen Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. 41 yaşındaki çalıştırıcı için Borussia Mönchengladbach devreye girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        İtalya macerası 4 maç sürdü! Almanlar devreye girdi

        Geçtiğimiz sezonun 31. haftasında 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco yeni sezona İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına başladı.

        SADECE 4 MAÇ SÜRDÜ

        41 yaşındaki İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 4 maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabildi. Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü. Bu ayrılık sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.

        ALMANYA YOLCUSU

        Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.

        Haberin detaylarında Tedesco'nun, Dino Toppmöller ve Alexander Blessin ile birlikte Alman ekibinin teknik direktörlüğü için en güçlü 3 adaydan biri olduğu belirtildi.

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        #domenico tedesco
        #fenerbahçe
        #Borussia Mönchengladbach
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