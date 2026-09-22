Geçtiğimiz sezonun 31. haftasında 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco yeni sezona İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına başladı.

SADECE 4 MAÇ SÜRDÜ

41 yaşındaki İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 4 maç sonunda yalnızca 1 puan toplayabildi. Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü. Bu ayrılık sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.

ALMANYA YOLCUSU

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Mönchengladbach teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.

Haberin detaylarında Tedesco'nun, Dino Toppmöller ve Alexander Blessin ile birlikte Alman ekibinin teknik direktörlüğü için en güçlü 3 adaydan biri olduğu belirtildi.