Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU)
Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir
Boluspor: Tafas, Arda Tuğra Saygı (Dk. 77 Furkan Emir Kaçmaz), Bartu Göçmen, Rodriguez, Abdulsamet Kırım, Lopez (Dk. 59 Tolunay Artuç), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz Yıldız), Rodriguez (Dk. 77 Ahmet Can Özdemir), Mustafa Alptekin Çaylı, Ege Özkayımoğlu (Dk. 59 Zeki Dursun), Gonzalez
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Nascimento, Erkam Develi (Dk. 84 Oğuzhan Ayaydın), İshak Karaoğul (Dk. 69 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 80 Fofana), Ezeh (Dk. 80 Enes Yılmaz), Raice (Dk. 69 Jefferson), Biram Diouf
Goller: Dk. 13, Dk. 21 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 67 Escobar Rodriguez, Dk. 84 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 85 Abdulkerim Kırım (Boluspor) Dk. 45 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)