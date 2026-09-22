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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi

        Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi

        1. Lig'de son sıraya demir atan Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Boluspor'da Farrar dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Lige istediği başlangıcı yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda yalnızca Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmasından aldığı 1 puanla son sırada yer aldı. Boluspor, son olarak 8. haftada deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

        Boluspor Kulübünden yapılan açıklamada, Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.

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        #Daniel Farrar
        #1. Lig
        #boluspor
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