Borussia Mönchengladbach: 0 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 19:51 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-siyahlılar 1-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Felix Nmecha kaydetti.
Bu sonucun ardından Borussia M'Gladbach'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 4 puanda kaldı. Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada kazanan Dortmund ise 24 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin 11. haftasında B. Mönchengladbach deplasmanda Werder Bremen'le karşılaşacak. Dortmund ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
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