Bournemouth: 0 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Bournemouth sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:52 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Bournemouth ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alexander Isak kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bournemouth ise 3 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Bournemouth deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak. Liverpool ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.
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