Brest: 0 - PSG: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG, deplasmanda Brest'i 1-0 mağlup etti. Ferran Torres'in golüyle bu sezon ilk kez galibiyete ulaşan PSG, puanını 5'e çıkardı. Brest ise 5 puanda kaldı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 23:53 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG, Brest ile deplasmanda karşılaştı. Francis-Le Ble'de oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla PSG oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ferran Torres kaydetti. Ousmane Dembele'nin asistinde fileleri havalandıran Ferran Torres, takımını erken dakikalarda öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Paris Saint-Germain, Brest deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini elde eden PSG, puanını 5'e yükselterek ligde 8. sırada yer aldı. Brest ise 5 puanda kalarak 7. basamakta bulundu.
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