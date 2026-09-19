Brighton & Hove Albion: 3 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasında evinde Arsenal'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla beraber Brighton & Hove Albion, puanını 10'a yükseltti ve Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi biten Arsenal ise haftayı 12 puanla tamamladı.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasında Arsenal'i ağırladı.
The American Express'te oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Brighton & Hove Albion oldu.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Gross, 45. dakikada Charalampos Kostoulas ve 57. dakikada Chema Andres kaydetti.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 11'de başladığı müsabakanın 76. dakikasında yerini Joao Costa'ya bıraktı.
Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini elde eden Brighton & Hove Albion, puanını 10'a yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Arsenal ise 12 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Brighton & Hove Albion, Sunderland'e konuk olacak. Arsenal, Leeds United'ı ağırlayacak.