Burak Yılmaz'ın ekibine Avrupa'dan önemli takviye

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, teknik ekibini uluslararası deneyime sahip önemli bir isimle güçlendirdi.

Belçika futbolunda uzun yıllardır görev yapan Kürşat Kaplan, Burak Yılmaz’ın teknik ekibinde yer alacak.

Kaplan, Belçika U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldiği dönemde takımın analiz ekibinde görev yaptı. Kulüp futbolunda ise Belçika’nın köklü ekiplerinden KAA Gent’in A Takım analiz departmanında çalışarak üst düzey futbol deneyimi kazandı. KAA Gent bu sezon Belçika liginde Unión SG ile liderliği paylaşıyor.

Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce bilen Kürşat Kaplan; rakip analizi, maç analizi ve performans değerlendirme alanlarındaki uluslararası birikimini Çorum FK’da Burak Yılmaz’ın teknik ekibine aktaracak.

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Burak Yılmaz’ın, teknik ekibini modern futbolun analiz ve veri odaklı çalışma prensiplerine uygun şekilde geliştirme hamlesinin önemli parçalarından biri olarak görülen Kaplan, yeni dönemde Çorum FK’nın teknik ekip yapılanmasında görev alacak.