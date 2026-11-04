Eski bir Celtic oyuncusu olan Hyeon-gyu Oh, 2 aydır bu karşılaşmayı beklediğini dile getirdi.

Hazır ve çok heyecanlı olduğunu ifade eden Oh, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2 aydır bu maç için hazır olduğumu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde düzgün İngilizce konuşamıyordum. Burada beni ailenin arasına kattılar. Burası benim ikinci evim gibiydi. Yarın benim için gol atsam da atmasam da özel olacak. Gol atarsam mutlu olacağım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve burada oynamaktan gurur duyuyorum. Buraya ilk geldiğimde hayalleri olan genç bir çocuktum. Burada zor zamanlar da geçirdim. Burada çok anılarım var. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum, yarın gol atarsam ağlayabilirim. Celtic'i seviyorum ve kalbimde benim için özel bir yeri var. Motivasyonum vardı. Ne kadar geliştiğimi göstermek istiyordum. Yarın bunların hepsini göstermek istiyorum."