Chelsea: 6 - Leeds United: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Leeds United'ı 6-3 yenerek tur atladı. Chelsea'ye turu getiren golleri Cole Palmer (2), Pedro Neto, Danny Welbeck (2) ve Valentin Barco attı.
Giriş: 10 Eylül 2026 - 01:16 Güncelleme:
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea, evinde Leeds United'ı ağırladı. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı 6-3'lük skorla kazanan Chelsea, adını bir üst tura yazdırdı. ,
Chelsea'ye 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 53 (p) ve 55'te Cole Palmer, 65 ve 90+4'te Danny Welbeck, 60'da Pedro Neto ile 80. dakikada Valentin Barco kaydetti. Leeds United'ın gollerini ise 48'de Brendon Aaronson ve 75. dakikada Dominic Calvert-Lewin attı.
16 YAŞINDAKİ WATSON İLK KEZ FORMA GİYDİ
16 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Reggie Watson, Chelsea formasıyla ilk maçına çıktı.
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Watson, 46. dakikada yerini Reece James'e bıraktı.
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